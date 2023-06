Borsa di Tokyo ancora in rialzo, bene Toyota dopo fiducia a vertici

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo che i dati sull'inflazione negli Stati Uniti hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve interromperà il suo ciclo di rialzi dei tassi nel corso della riunione odierna. Ilgli altri listini e ha superato i nuovi massimi di 33 anni.Spicca la performance di, con le azioni che hanno raggiunto ildopo che gli azionisti hanno votato per mantenere Akio Toyoda come presidente in un ampio sostegno al consiglio di amministrazione e alla rinnovata strategia.L'agenda è priva dinella giornata odierna. I prezzi all'esportazione della Corea del Sud a maggio sono diminuiti dell'11,2% su base annua, il massimo da marzo 2010.Buon aumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,55%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,44%. Sotto la parità, con un -0,20%.Poco sotto la parità(-0,35%); sulla stessa linea, in rosso(-0,72%). Senza direzione(-0,03%); in frazionale progresso(+0,34%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,43%, mentre il rendimento delè pari 2,64%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.331,9 Mld ¥; preced. -432,4 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 13,9%; preced. 18,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 5,6%).