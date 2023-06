Borse europee positive, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'in attesa della Fed, da cui ci si attende la conferma dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,086. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.957,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 69,16 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +157 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,02%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%,è stabile, riportando un moderato +0,1%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,52%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,88% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.971 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,54%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,27%.Buona performance per, che cresce del 2,43%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,37%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.del FTSE MidCap,(+6,76%),(+2,72%),(+2,69%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,82%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,76%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.