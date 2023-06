Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini. Corrono TIM e doValue

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Banca MPS

Unicredit

Banco BPM

Leonardo

Moncler

Nexi

doValue

Banca Popolare di Sondrio

Luve

Piaggio

MFE A

Technogym

MFE B

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, grazie all'Il sentiment generale è comunque positivo dopo chedi maggio è risultata in calo (+4% a/a, dal picco di 9,1% a/a a giugno 2022), secondo i dati rilasciati ieri. Oggi negli Stati Uniti ladovrebbe concludersi con tassi fermi al 5,25%, ma anche segnalare che probabilmente ci sarà un ulteriore rialzo a luglio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 70,3 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +156 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,02%.composta, che cresce di un modesto +0,47%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,18% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.051 punti. Senza direzione il(-0,01%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,15%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,76% (dopo che l'amministratore delegato di F2iha confermato di essere in contatto con i soggetti coinvolti nell').Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,58%. In luce, con un ampio progresso del 3,04%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,83%, dopo che Fortress e Bain Capital - i due principali azionisti - hanno sottoscritto un patto parasociale),(+2,70%),(+2,53%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,08%.scende del 2,91%. Calo deciso per, che segna un -1,92%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.