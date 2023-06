Brillante Piazza Affari con le banche, supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee grazie all'oIl sentiment generale è comunque positivo dopo chedi maggio è risultata in calo (+4% a/a, dal picco di 9,1% a/a a giugno 2022), secondo i dati rilasciati ieri. Oggi negli Stati Uniti ladovrebbe concludersi con tassi fermi al 5,25%, ma anche segnalare che probabilmente ci sarà un ulteriore rialzo a luglio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,96%, a 70,08 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +156 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,99%.avanza dello 0,41%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,08% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente.Guadagni frazionali per il(+0,47%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,06%, dopo l'interesse espresso dall'AD di F2i, Renato Ravanelli, ad affiancare il fondo USA KKR).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,84%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,37%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,36%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,84%, dopo il patto tra i maggiori azionisti),(+3,56%),(+2,03%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,3%.