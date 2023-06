Contratto bancari, trattative serrate in vista rinnovo: le posizioni delle banche

Intesa Sanpaolo

Unicredit

(Teleborsa) - Si intensificano le trattative per ildato che il precedente. Un tema che ha dominato il, il maggior sindacato dei bancari, dove sono intervenuti anche i manager delle maggiori banche italiane.Le richieste dei sindacati vertono su unal mese, per tener conto dell'aumento del costo della vita, e su unada garantire attraverso unda 10 giorni al mese a 30 giorni o 120 l'anno.Richieste su cui il leader della FABI,non è disposto a cedere e. "Lo sappiamo che parte delle banche presenti in ABI si preparano a dire che 435 euro sono troppi, ma io lo dico fin d’ora, su questo farò le barricate, mi dimetto", ha avvertito il sindacalista. ma qual è la posizione delle maggiori banche italiane?.rispetto all'ABI, riconoscendo aumenti salariali, smart working ed avanzando perfino la proposta della, su cui i sindacati hanno preso tempo. "Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare sugli aumenti", ha ribadito l'Ad di Intesa Carlo Messina al congresso della FABI, parlando anche dellaAnchealla possibilità di un aumento contrattuale, ma chiede di arrivarci con, in considerazione delle incertezze di mercato e del contesto, e di deciderlodi cui fa parte. L'Ad della banca Andrea Orcel ha ricordato "assumiamo, non chiudiamo sportelli, investiamo in training" e soprattutto che l'Istituto "ha aumentato bonus e premi produttività più di tutti altri". Il- ha sottolineato - vapoiché Unicredit si impegna "a tutto tondo" anche sul fronte dele della