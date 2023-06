Credemvita, aumento di capitale da 100 milioni per supportare strategia e solidità

Credito Emiliano

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha varato undi euro, che sarà interamente sottoscritto dalla controllante, con l'obiettivo di supportare la strategia di sviluppo della compagnia e mantenere elevati livelli di solidità.Credemvita è laCredem che offre polizze vita e previdenziali, operando all'interno dell'. La società distribuisce le proprie polizze esclusivamente attraverso le reti del gruppo Credem, retail e private (Credem Banca e Credem Euromobiliare Private Banking) e attraverso Avvera e, al 31 marzo 2023, aveva in essere circa 240.000 polizze. Credemvita ha registrato a fine marzo 2023 una raccolta premi pari a 439 milioni di euro (+32% a/a).Dal punto di vista tecnico, successivamente all'approvazione dell'assemblea straordinaria, verrà sottoposto all'autorizzazione dell'IVASS il nuovo testo statutario, le cui modifiche attengono unicamente al dato relativo all'aumento del capitale, che passerà dagli attuali 121.600.044 euro a 221.600.070 euro. Gli effetti patrimoniali dell'operazione proiettano ilpari al 163% al 31 marzo 2023, a, valore ricalcolato sullo stesso periodo."Il contesto in cui ci troviamo ad operare ormai da molti anni ci ha abituato ad essere estremamente reattivi ai diversi cambiamenti che il mercato con sempre maggiore frequenza manifesta - ha dichiaratodi Credemvita - È importante quindi lavorare sempre su soluzioni per specifiche esigenze e in tal senso è necessario un impegno costante di ascolto della clientela affinché i prodotti assicurativi possano aiutare a coprire oltre le esigenze di investimento, anche quelle di protezione, pianificazione successoria e diversificazione".