ErreDue sale in Borsa dopo acquisto nuova sede per Gigafactory

(Teleborsa) -- pur scambi molto limitati - per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito. Ieri sera ha comunicato l', nella quale verrà ricollocata parte della linea di produzione.dell'azienda, che conferma l'ambizione del management di espandere la capacità produttiva in vista della maggiore domanda di celle per elettrolizzatori di idrogeno nei prossimi anni - affermano gli analisti di- La dimensione dell'del management al momento della quotazione di dicembre".Buona la performance di, che si attesta a 10,15 euro, con un. Il controvalore è però estremamente limitato: 5.060 euro alle 11:30 con 3 contratti. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,2 e successiva a 10,35. Supporto a 10,05.