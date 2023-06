Eurocommercial Properties, assemblea approva distribuzione dividendo

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - L'annuale di, società di investimenti immobiliari arrivata a maggio su Borsa Italiana con un dual listing, ha approvato uncomplessivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di 1,60 euro per azione.In data 272023 è stato pagato unin contanti di 0,60 euro per azione (che rappresenta il 40% del dividendo in contanti totale distribuito nell'esercizio 2022), lasciando un dividendo finale in contanti di 1,00 euro per azione da pagare venerdì 7 luglio 2023.La data diè giovedì 15 giugno 2023. Il dividendo finale in contanti, al netto della ritenuta d'acconto sui dividendi olandese del 15%, sarà messo a disposizione degli azionisti alla chiusura del 16 giugno 2023 (). Dal dividendo in contanti finale lordo di 1,00 euro per azione sarà dedotta la ritenuta d'acconto sui dividendi olandese per un importo di 0,15 euro, e quindi gli azionisti riceveranno unInoltre, l'assemblea ha deciso di consentire agli azionisti - dal 19 giugno 2023 fino al 30 giugno 2023 - la scelta di prelevare ilanziché il dividendo cash.