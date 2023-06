G.M. Leather in rialzo in Borsa dopo accordo con Salvatore Ferragamo

G.M. Leather

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, dopo l'conper la fornitura di pelli destinate alla produzione di articoli di pelletteria.L'AD Simone Voltolin ha detto che "la collaborazione con Salvatore Ferragamo per la realizzazione di articoli di pelletteria è per noi motivo di grande soddisfazione.è infatti tra i principali pilastri del progetto di sviluppo annunciato in fase di quotazione".G.M. Leather mostra una quota 1,58 euro per azione, risultando il