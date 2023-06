Governo a lavoro su PA e riforma giustizia: domani in Cdm i provvedimenti

(Teleborsa) - Ci si attendono importanti novità sudal Consiglio dei Ministri in programma per domani, giovedì 15 giugno. In base ad alcune indiscrezioni giornalistiche infatti, sul tavolo a Palazzo Chigi dovrebbe approdare ilsullae che dovrebbe contenere il provvedimento con cui verrà destituita l', l'Agenzia per le politiche attive del lavoro, le cui funzioni confluiranno nel ministero del Lavoro. Novità sono attese anche in tema di assunzioni di lavoratori socialmente utili, potenziamento della giustizia, di Autorità Garante della Privacy e di Prefetture interessate dagli eventi alluvionali.Nel provvedimento compaiono inoltre norme sulledelle, un tema che era già stato affrontato – ma poi accantonato – nel decreto Milleproroghe.Proprio in tema disi fa largo l'ipotesi di uncomposto da otto articoli che conterrà interventi su intercettazioni, custodia cautelare, informazione di garanzia, reati contro la pubblica amministrazione, a partire dall’ abuso d’ufficio e dal traffico di influenze illecite. Dopo mesi di annunci, infatti, giovedì arriverà al Consiglio dei ministri il primo consistentedelladella giustizia, che oggi avrà un primo vaglio nel preconsiglio, la riunione tecnica preparatoria della riunione. Una scelta con cui il governo intenderebbe anche rendere un tributo a, ricordato ieri dal ministroanche per il suo ruolo di protagonista del dibattito sulla giustizia che voleva "orientare in senso garantista e liberale".Massima attenzione sulla. Il ministro della Giustizia è da sempre favorevole alla cancellazione di questo reato, ritenuto la causa principale della “paura della firma” da parte degli, e sembra essere riuscito a superare i dissensi interni alla maggioranza su una scelta così radicale. Le maggiori riserve venivano dalla Lega ma l’impegno del ministro a rimodulare l’insieme dei reati contro la pubblica amministrazione ha convinto anche il partito dia dare il via libera.Il reato di abuso d’ufficio dovrebbe essere abrogato a causa di una "" che persiste anche dopo le tante modifiche intervenute: lo “squilibrio” tra lenele le effettive. A spiegarlo è la relazione che accompagna la bozza del ddl giustizia. Il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati resta “ancora alto: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022; di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022”. Solo 18 invece le condanne in primo grado nel 2021. Il governo non esclude in futuro di sanzionare condotte "in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria".Altro tema caldo è quello delle. L’intervento previsto nel Ddl costituisce solo un primo step ed è mirato alla tutela deialle. L’obiettivo è evitare che le loro conversazioni finiscano in atti di indagine destinati alla. "In un tempo successivo faremo una radicale revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli anche la correttezza delle indagini e combatta la strumentalizzazione che viene fatta con la diffusione pilotata" di intercettazioni "che dovrebbero rimanere segrete", ha spiegato a un question time il ministro. In prospettiva c’è dunque una stretta perché "non si possono spendere 200 milioni all’anno per intercettazioni che si rivelano nella maggioranza dei casi inutili".