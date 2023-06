Groupe Casino riceve offerta da 1,1 miliardi di euro per rafforzare capitale

Groupe Casino

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ha annunciato di aver ricevuto unadariguardante una proposta per rafforzare il patrimonio netto di Casino fino a, di cui 200-300 milioni sarebbero investiti direttamente da loro, con il saldo da sottoscrivere dai partner che sarebbero associati al progetto (compresi gli attuali creditori che desiderano reinvestire in capitale).Si tratta difrancese: Niel è il fondatore del gruppo di telecomunicazioni Iliad, Pigasse è un banchiere d'investimento e Zouari ha esperienza nella distribuzione al dettaglio di generi alimentari.Casino aveva unnetto consolidato di 6,4 miliardi di euro alla fine dello scorso anno e deve affrontare 3 miliardi di euro di rimborsi del debito nei prossimi due anni, con Moody's e S&P che hanno segnalato uncome molto probabile.In questa fasema di una manifestazione preliminare di interesse che potrebbe non avere successo, viene sottolineato in una nota. Il gruppo francese studierà tale manifestazione di interesse e terrà informato il mercato in caso di nuovi elementi sostanziali.