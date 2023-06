Microsoft debole, bloccata l’acquisizione di Activision

Microsoft

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,74%.La richiesta della Ftc (Federal Trade Commission) di valutare un’ingiunzione è stata accolta da un giudice americano che ha bloccato, almeno per il momento, l’acquisizione da record di Activision-Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari.Il 22-23 giugno si terrà a San Francisco una due giorni di udienza con le parti coinvolte, mentre il processo vero e proprio inizierà il 2 agosto.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 339,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 333,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 344,8.