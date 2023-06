Pierrel raggruppa le azioni: dal 19 giugno con un rapporto di 25 a 1

Pierrel

(Teleborsa) -in data 19 giugno procederà al raggruppamento delle azioni ordinarie Pierrel nelPierrel esistenti, riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da n. 228.881.275 a n. 9.155.251, in esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 5 giugno 2023.Il giorno 16 giugno 2023 - precisa la società in una nota - sarà l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante raggruppamento.Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale dell’Emittente rimarrà invariato e sarà pari a Euro 3.716.341,74 e suddiviso in n. 9.155.251 azioni ordinarie Pierrel, prive dell’indicazione del valore nominale.Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate presso Monte Titoli a valere sui saldi del 20 giugno 2023 per il tramite degli intermediari depositari, che provvederanno a sistemare al proprio interno le posizioni dei propri clienti riconoscendo o addebitando il valore delle frazioni.Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, la Società ha conferito incarico a Equita SIM di rendersi controparte dal 21 giugno 2023 al 23 giugno 2023 nella liquidazione delle frazioni di azioni Pierrel risultanti dal raggruppamento, liquidazione che avverrà con valuta 21 giugno 2023.