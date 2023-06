Positivo il Mercato americano dopo la moderazione dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,43%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 6 di questo mese; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 4.369 punti. In denaro il(+0,79%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,57%).A spingere gli acquisti è stata la: a maggio il CPI è aumentato di 0,1% m/m (4% a/a, dal picco di 9,1% a/a a giugno 2022), dopo 0,4% m/m del mese precedente. Ciò potrebbe supportare la decisione delladi non alzare i tassi al termine del suo meeting, che terminerà nella serata di mercoledì.Secondo gli analisti di, i dati giustificano "l'aspettativa di, a 5,5%, e la pausa temporanea di giugno".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,33%),(+1,16%) e(+1,00%).Tra i(+3,19%),(+2,59%),(+2,54%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,24%.Tentenna, che cede l'1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+8,93%),(+4,47%),(+3,90%) e(+3,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,64%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,31%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -510K barili; preced. -451K barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso -13,5 punti; preced. -10,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)14:30: Empire State Index (atteso -16 punti; preced. -31,8 punti).