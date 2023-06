Protocollo Enac-Cassa Depositi e Prestiti: investire negli aeroporti italiani su rinnovabili e sostenibilità

(Teleborsa) - Firmato oggi, 14 giugno 2023, untra l’(Enac) e la società(CDP) per avviare unafinalizzata a realizzare progetti diche renderanno più sostenibili dal punto di vista energetico le aree e lein gestione diretta all’Enac.L’accordo rientra nell’ambito deglie delledelle due amministrazioni. L’Enac, in linea con gli indirizzi nazionali e internazionali, è impegnato nella riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, nelladel settore e, più in generale, nella promozione della sostenibilità del comparto a tutela del nostro pianeta. A tal fine intende rafforzare ladi gestire e realizzare interventi per installare impianti di produzione di energie rinnovabili presso gli aeroporti a gestione diretta.La Cassa Depositi e Prestiti ha come missione istituzionale la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l’altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici, alle infrastrutture e ai processi di crescita e, all’interno del programma, ha anche il ruolo di “” della Commissione europea nell’ambito del Polo di Consulenza per lo sviluppo infrastrutturale (Advisory Hub).Con il Protocollo sottoscritto oggi, pertanto, da, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, e da, Responsabile Advisor CDP, vengono disciplinati i principi regolatori della cooperazione istituzionale, con l’implementazione di una serie di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo che, attraverso un, permetteranno all’Enac, anche per il tramite di società in-house, di incrementare l’autonomia energetica (auto-consumo) e ridurre il proprio carbon-footprint.