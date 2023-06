ABTG, CdA approva aumento capitale riservato a Jaguar Holding

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ABTG), PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial & business training, ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione riservato all’azionista Jaguar Holding, da liberarsi in natura tramite il conferimento delle partecipazione detenuta da Jaguar Holding nel capitale sociale di "Smart Business Lab" (SBL), per un importo pari a Euro 633.700,00, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 488.173,00, e quindi per nominali Euro 145.527,00, tramite emissione di n. 296.121 azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.Rispetto al prezzo di acquisto, la parte variabile, come da accordo, risulta inferiore di Euro 240.000 per effetto dell’esercizio di garanzie a favore della parte acquirente.SBL, acquisita nel maggio 2021 per una quota pari al 100% del capitale sociale, è attiva nel mercato italiano del mentoring per le PMI, con un’offerta basata su macro aree, quali: Gestione finanziaria, Leadership & Management, Marketing, Lead generation, Sales e Delivery.Ai fini dell’Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la relazione sulle ragioni per l’esclusione del diritto di opzione, stabilendo il prezzo delle azioni di nuova emissione (pari a circa Euro 2,14 per azione) nonché i criteri utilizzati per stabilirlo. Il Collegio Sindacale ha verificato tale prezzo emettendo parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione stabilito dal Consiglio.Al termine dell’operazione di aumento del capitale sociale la quota di capitale posseduta dalla Jaguar Holding sarà pari al 49,37% (rispetto all’attuale 46,4%) con un numero di azioni pari a 2.662.089.