Altea Green Power, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e TP a 6 euro

Intesa Sanpaolo

Altea Green Power

Redelfi

(Teleborsa) -hasul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 75%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società si è quotata a febbraio 2022 con un prezzo di collocamento di 1,20 euro per azione.Gli analisti affermano che Altea Green Power offre una buona esposizione al mercato italiano delle. Il suo più recente ingresso nel Battery Energy Storage Systems () rafforza la visibilità dei ricavi e dei profitti dell'azienda. Il management ha anche mosso i primi passi per espandere l'attività a livello internazionale, collaborando connegliIntesa Sanpaolo stima che Altea Green Power detenga unaancora relativamente bassa (2% nell'eolico, meno dell'1% nel fotovoltaico) e dovrebbe essere in grado di superare ildi mercato.Ipotizza che icrescano nel periodo 2022-25 a un CAGR del 28%, supportati da un portafoglio ordini di 80 milioni di euro alla fine di maggio 2023 (>4x vendite 2022). Il margine didovrebbe espandersi ulteriormente, grazie ad una certa leva operativa (il management suggerisce che non è urgente aumentare il personale tecnico).Intesa Sanpaolo prevede che nei prossimi anni la forte generazione di cassa sarà in gran parte assorbita dal. La posizione di cassa netta nel 2022 dovrebbe trasformarsi innel 2023-244, per sostenere la crescita, e tornare alla liquidità netta nel 2025.Gli analisti stimano, al, ricavi per 34,9 milioni di euro, un EBITDA di 14 milioni di euro, un EBITDA Margin di 40,1% e un utile netto di 9,3 milioni di euro.