ATON Green Storage, assemblea integra descrizione dell'oggetto sociale

ATON Green Storage

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha deliberato l', al fine di prevedere espressamente lo svolgimento diquali interventi propedeutici all’installazione dei prodotti realizzati e commercializzati.Benché la descrizione statutaria dell'oggetto sociale già comprendesse lo svolgimento di "attività che le possono consentire una integrazione a monte e a valle del suo processo produttivo" nonché di tutte le operazioni "industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale", al fine dell'ottenimento della certificazione SOA - necessaria affinché ATON possa assumereper commesse o appalti di valore complessivo superiore a determinati importi complessivi, come previsto dal D.P.R. 207/2010 - l'ente certificatore ha richiesto che venisse ulteriormente specificata la previsione dello svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori edili propedeutici all'installazione dei prodotti.