Borse europee deboli in attesa BCE

(Teleborsa) -, il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse, ma ha avvertito su ulteriori due ritocchi al rialzo entro la fine dell'anno. L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle decisioni della BCE attese in giornata con la successiva conferenza stampa.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,24%), raggiunge 69,12 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +159 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,10%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%,è stabile, riportando un moderato +0,08%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,73%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.685 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.818 punti.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,76%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,49%.Tentenna, che cede l'1,45%.Tra i(+1,69%),(+1,06%),(+0,65%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,53%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,64%.