CAB Payments conferma IPO a Londra: notevole interesse da investitori

(Teleborsa) -, società specializzata nei pagamenti transfrontalieri business-to-business nei mercati emergenti, hasul main market del, una settimana dopo aver per la prima volta ufficializzato l'operazione L'offerta comprenderà unada parte di Merlin Midco Limited (una consociata interamente controllata da Helios Investors III, L.P. e Helios Investors III (A), L.P.) e alcuni altri azionisti esistenti, si legge in una nota. Ladalla vendita e la dimensione dell'offerta deve ancora essere determinata.Il prezzo di offerta finale sarà determinato a seguito di un processo di book-building, con l'ammissione attualmente prevista per"A seguito delper CAB Payments, il consiglio è lieto di confermare l'intenzione di quotarsi alla Borsa di Londra tramite una quotazione premium - ha commentatodi CAB Payments - Portare CAB Payments sul mercato pubblico sottolinea la nostra fiducia nell'azienda e nel suo potenziale di generazione di valore, così come la nostra fiducia nel Regno Unito come sede di aziende globali innovative e in crescita, e consolida CAB Payments come partner preferito per i pagamenti e il forex per le società blue-chip che effettuano transazioni nei mercati emergenti"."Finora siamoe non vediamo l'ora di discutere ulteriormente la nostra proposta di valore con gli investitori, sulla base del nostro solido track record di crescita redditizia e generatrice di liquidità", ha aggiunto.L'annuncio di CAB è arrivato il giorno dopo che ha annullato un'attesa quotazione sul London Stock Exchange, citando investitori troppo cauti per le IPO nel Regno Unito.