Cauta la Borsa di Tokyo. Positivo il resto dell'Asia

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta cautamente positiva per la borsa dimentre si muovono più toniche le altre piazze asiatiche, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi in scia alla decisione della Federal Reserve di lasciare il costo del denaro invariato dopo 10 rialzi consecutivi dei tassi di interesse. La banca centrale americana ha anche lanciato segnali che fanno presagire altri aumenti prima della fine dell'anno.L'indice giapponeseriportao una variazione pari a +0,17% mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,19%.Sale(+1,17%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,31%.Sulla parità(+0,04%); leggermente positivo(+0,26%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,70%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,24%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,17%.Il rendimento dell'è pari 0,43%, mentre il rendimento delscambia 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.331,9 Mld ¥; preced. -432,4 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 13,6%; preced. 18,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,6%; preced. 5,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,7%).