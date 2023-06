Debole il mercato americano complice la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, dopo che la Federal Reserve si è presa una pausa nella sua manovra di rialzo dei tassi di interesse, ma ha anche lanciato segnali che fanno presagire altri aumenti prima della fine dell'anno.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un calo dello 0,68%; mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.373 punti. Buona la prestazione del(+0,7%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,14%) e(+0,56%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,12%),(-1,12%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+5,69%),(+4,92%),(+1,01%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,46%.Tra i(+4,92%),(+4,80%),(+4,12%) e(+2,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,52%.scende del 2,29%.Calo deciso per, che segna un -2%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso -14 punti; preced. -10,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)14:30: Empire State Index (atteso -16 punti; preced. -31,8 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 249K unità; preced. 261K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%).