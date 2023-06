Deboli i Listini europei nel giorno della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nel giorno in cui anche la BCE, dopo la Fed ieri, annuncerà le sue decisioni di politica monetaria.La banca centrale americana si è presa una pausa nella sua manovra di rialzo dei tassi di interesse, ma come temevano gli analisti, ha anche lanciato segnali che fanno presagire altri aumenti prima della fine dell'anno. Dall'Eurotower, invece, gli addetti ai lavori stimano altri ritocchi all'insù del costo del denaro, anche se questa strada si sta facendo più complicata vista la recente caduta in recessione tecnica dell'economia dell'Eurozona.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,083. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,41%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,24%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,40%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.881 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,01%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Tra i(+1,45%),(+1,16%),(+0,90%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%.