Decreto lavoro, salta emendamento per decontribuzione totale a chi stabilizza le badanti

(Teleborsa) - L’alche consentiva laper chi assume o stabilizzaha avuto il parere negativo della commissione Bilancio sulla base dell’articolo 81 della Costituzione. Il provvedimento era stato approvato nei giorni scorsi dalla commissione Affari sociali del Senato. L’emendamento, a prima firma(M5S), prevedeva la decontribuzione totale per tre anni per chi assume o stabilizza badanti che assistono anziani non autosufficienti. La modifica era sotto il faro della commissione per problemi diResta aperto invece la questione della proroga dellonella, che verrà affrontato direttamente in Aula al Senato. A riferirlo è la relatrice al decreto lavoro, Paola Mancini, al termine dell’esame del provvedimento da parte della commissione Affari sociali, spiegando che su sua richiesta è stato ritirato l’emendamento a prima firma Murelli (Lega), che proroga il lavoro agile per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione dal 30 giugno al 30 settembre: l’emendamento verrà riproposto in, che esaminerà il decreto da martedì 20 giugno.