Doxee si aggiudica con Postel gara indetta da INPS

(Teleborsa) -, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, si è aggiudicata, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) insieme alla società Postel - document company del Gruppoche offre servizi di gestione documentale e di comunicazione a supporto di aziende pubbliche e private - quale mandataria, la gara bandita da INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata di 4 anni, avente ad oggetto il "Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi".L’appalto - spiega una nota - è finanziato ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volto a consentire una più agile trasformazione digitale delle PMI e della Pubblica Amministrazione.L’iè pari a Euro 1,8 milione, ripartito in Euro 300.000 per il 2023, Euro 600.000 per il 2024, Euro 600.000 per il 2025 ed Euro 300.000 per il 2026.La ripartizione degli importi tra Postel e Doxee sarà definita in fase di stipula dell’accordo quadro, la cui sottoscrizione è attesa nel mese di luglio 2023, e che prevede la realizzazione di video personalizzati e interattivi basati sulla tecnologia brevettata Doxee Pvideo commercializzati attraverso la soluzione PostelVIDEO, in virtù della proficua e duratura collaborazione tra Postel e Doxee per l'uso esclusivo riservato al mondo della Pubblica Amministrazione Centrale.