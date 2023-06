Eles, assemblea approva bilancio 2022

Eles

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che riporta un utile di esercizio pari ad Euro 18.737,00.Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l’utile di esercizio come segue: quanto ad Euro 937,00 a riserva legale; (ii) quanto ad Euro 17.800,00 a riserva utili su cambi non realizzati.Inoltre, l'Assemblea ha deliberato di destinare Euro 757.423,98 della riserva sovrapprezzo azioni della Società a riserva legale, al fine di procedere con la copertura della riserva legale della Società fino al quinto del capitale sociale.Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il, che chiude con unpari ad Euro 653.401,01.L’Assemblea ordinaria della Società ha, inoltre, deliberato di autorizzare il, all’acquisto e vendita,anche in più tranche, di azioni della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni in circolazione, in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00.