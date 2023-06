Giustizia, Nordio difende la riforma: giudici non possono criticare leggi

(Teleborsa) -Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze". Lo ha detto il ministro Nordio su Sky Tg24.L' ANM, intanto, ribadisce le sue critiche all'eliminazione dell'abuso ufficio. Ed è il presidentea insistere sulle ragioni di fondo. "Il ministro Nordio sembra dimenticare che la riforma del 2020 punisce la violazione dolosa della legge, non di altre norme, quando la legge non consente alcuna valutazione discrezionale: cioè dice al pubblico ufficiale 'deve fare questo o devi omettere di fare quest'altro'. Come si può pensare -dice intervistato da Radio anchio- che un comportamento di questo tipo in palese violazione di legge, fatta per avvantaggiareNordio ha anche espresso il "rammarico" che Silvio Berlusconi non possa. "Il reato di abuso d'ufficio è stato modificato varie volte per circoscriverne i limiti, ma sono continuate iscrizioni nel registro degli indagati e informazioni di garanzia che costituivano il vero motivo della