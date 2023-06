Intesa, Messina: "Noi al centro dell'economia reale. Italia ha grandi potenzialità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -può fornire unadel Paese, perché le vicende economiche di famiglie ed imprese si riflettono sui loro conti bancari, e quel che si può dire oggi è cheeuropee ed ha grandi potenzialità per il futuro. E' quanto affermato da, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione della nuova banca digitale Isybank "L'economia reale del Paese passa in Intesa Sanpaolo, quindi noi siamo in grado di verificare se le imprese sono in buona salute, se le famiglie hanno delle difficoltà e, certamente,"."Per questo motivo abbiamo avviatoin difficoltà. Oggi Intesa Sanpaolo gestisce il più grande progettoin Italia, proprio perché l'abbiamo visto nei conti correnti: nelle nostre filiali si vedevano le file di quelli che andavano a mangiare alla Caritas, ma dall'altra parte, la gran parte delle disponibilità finanziarie e la gran parte delle imprese erano in ottima salute"."Quando si ricevono tantissimi finanziamenti per il Covid e si depositano in banca, vuol dire che. Questo si è combinato con una produzione industriale su un buon livello, un- oggi l'Italia è uno dei punti di attrazione maggiori del turismo mondiale - ee l'ha portato a rimanere ad un livello eccellente rispetto ad altri paesi europei"."Noi non vediamo dei segnali di deterioramento significativo, poi è chiaro che se si passa da un PIL che cresceva del 3-4% ad un PIL che cresce dell'1%,. Ciò che interessa è cosa serve all'Italia per i prossimi anni e cioè arrivare ad un PIL che cresce al 2%. Se non facciamo questorimarrà un paese marginale e oggi ha leper essere, assieme alla Germania, il".