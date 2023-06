Kroger conferma guidance dopo trimestrale migliore delle attese

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha registratopari a 45,2 miliardi di dollari nel(terminato il 20 maggio 2023), rispetto ai 44,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo il carburante, le vendite sono aumentate del 3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (vs 3,27% atteso dal mercato).L'è stato di 1.470 milioni di dollari; l'EPS di 1,32 dollari; l'di 1,51 dollari (battendo le stime di 1,46 dollari per azione)."Guardando al futuro, la strategia go-to-market di Kroger ciper continuare a fornire risultati ai nostri clienti, investire nei nostri associati e ottenere rendimenti sostenibili e interessanti per gli azionisti", ha detto il CEO Rodney McMullen.Kroger ha, con vendite senza carburante in crescita dell'1,0% - 2,0%, e un EPS rettificato di 4,45-4,60 dollari, incluso un vantaggio stimato dalla 53a settimana di circa 0,15 dollari-