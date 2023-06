Moda, Solid World riceve tre ordini per stampante 3D per 1,2 milioni

Solid World Group

(Teleborsa) -, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, ha ricevuto tre ordini per un importo complessivo pari a 1,2 milioni di euro per la stampante 3D che realizza tessuti decorati.A venderla sul mercato italiano - si legge in una nota - è la controllata Energy Group, con sede a Bentivoglio in provincia di Bologna.Gli ordini ricevuti provengono da tre aziende operanti nel settore fashion; per due di queste l’installazione della stampante è già avvenuta mentre la terza installazione è prevista entro il mese di luglio 2023.La stampante ha un valore economico unitario pari a circa Euro 400 mila.Il commento del: "La stampa 3D è ormai una tecnologia avanzata in grado di supportare le imprese in diversi settori.ed anche in questo settore la stampa 3D offre nuove ed innovative possibilità agli operatori del settore".