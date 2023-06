Patterson-UTI e NexTier, fusione in nuova società che vale 5,4 miliardi di dollari

Patterson-UTI Energy

NexTier Oilfield Solutions

(Teleborsa) -hanno stipulato undefinitivo per una. La società combinata, con un enterprise value di circa 5,4 miliardi di dollari, sarà un fornitore di servizi di perforazione leader del settore petrolifero con operazioni nei principali bacini statunitensi più attivi e un forte free cash flow per accelerare il ritorno del capitale agli azionisti.Secondo i termini dell'accordo, che è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, gli azionisti di NexTier riceverannoordinarie Patterson-UTI per ogni azione ordinaria di NexTier posseduta.Alla chiusura della transazione, glideterranno circa ile gli azionisti di NexTier deterranno circa il 45% della società combinata su base completamente diluita. La fusione dovrebbe essere esentasse per gli azionisti di entrambe le società.Su base combinata annualizzata a partire dal primo trimestre del 2023, la società combinata ha generato circa 6,9 miliardi di dollari di, 1,9 miliardi di dollari direttificato e ha migliorato la generazione di free cash flow.La società combinata "rappresenterà un'interessante opportunità di investimento con dimensioni e scala maggiori che faciliteranno l'", si legge in una nota. Si prevede che la transazioneper azione e il free cash flow per azione nel