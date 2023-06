Torna la TIM Summer Hits: abbinati concorso e iniziativa band emergenti

TIM

(Teleborsa) -, manifestazione estiva dedicata alla musica, dove si esibiranno artisti di grido nazionali ed internazionali. Condotto da, l'evento si terrà in, il 17-18-19 giugno, ed in, il 6-7-8 luglio, e verrà trasmesso anche da Rai 2, e in contemporanea su Radio2, a partire dal 25 giugno.TIM lancia anche il, presso i negozi TIM aderenti sino al 30 giugno 2023, per offrire ai clienti l’opportunità di partecipare all’iniziativa ed aggiudicarsi fantastici premi. Per ogni tappa, saranno messi, ciascuno valido per due persone, per assistere al concerto da un’area riservata ee scoprire il dietro le quinte del TIM Summer Hits.Durante il TIM Summer Hits verrà annunciata una: le più votate dal pubblico e da una giuria di qualità potranno esibirsi sul palco dell’Arena di Verona durante i TIM Music Awards a settembre.TIM Summer Hits è un progetto branded content di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, e si si inserisce nell'ambito della campagna di comunicazione del Gruppo 'La forza delle connessioni', per sottolineare l'importanza della connettività che facilita la relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica.