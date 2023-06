WINDTRE, Corti: Consolidamento necessario per la sostenibilità delle Telco

(Teleborsa) - "Ildel settore tlc è nperché c’è un eccesso di concorrenza che favorisce comportamenti irrazionali, a lungo termine dannosi per il sistema Paese e per i cittadini". E' quanto afferma, Ad di, intervenuto oggi al Telco per l’Italia."Il regolatore dovrebbe pensare che il- sottolinea il manager - si fa garantendo agli operatori la capacità di continuare aper assicurare, come ha ricordato anche il sottosegretario Butti, una. Con i prezzi così bassi determinati dall’eccesso di offerta e la domanda in costante crescita, questo in futuro non sarà più possibile"."Si sostiene - nota Corti - che l’elevata concorrenza e le tariffe basse favoriscano l’innovazione ma quello che vediamo è che in Giappone e Corea del Sud, dove i prezzi sono quattro, cinque volti più alti, sono anni luce avanti in termini di digitalizzazione del territorio. Se il governo interviene per, a beneficiarne nel medio periodo, saranno anche le imprese manifatturiere, sul piano della produttività e della competitività sui mercati globali".