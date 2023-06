Zona Euro, bilancia commerciale aprile chiude in deficit

(Teleborsa) - Si chiude in passivo la bilancia commerciale dell'Eurozona, nel mese di aprile, registrando un deficit di 11,7 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 23,6 miliardi di marzo. Le stime degli analisti erano per un attivo di 21,5 miliardi.Il report, reso noto dall', indica che le esportazioni sono state pari a 216 miliardi di euro, in calo del 3,6% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese dell'11,9% a 227,7 miliardi di euro.L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 208,3 miliardi di euro, in contrazione del 5,2% rispetto ad aprile 2022.Per l'intera Unione Europea si è registrato un deficit di 14,1 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese del 3,5%, mentre le importazioni hanno registrato una discesa del 15,4% rispetto all'anno prima.