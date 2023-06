BCE, BofA: previsioni e comunicazione incoerenti, probabilmente riflettono disaccordi

(Teleborsa) - Nel meeting di ieri la(BCE) ha alzato tutti i tassi ufficiali di 25 punti base e chiaramente segnalato che probabilmente aumenterà anche i tassi di 25 punti base alla riunione di luglio. Queste mosse non hanno sorpreso gli osservatori, mentre la sorpresa "è venuta da quelle che ritenevamo, con un significativo aumento dell'inflazione primaria e core nel breve termine, ma anche unalla fine del periodo di previsione (2025)", hanno scritto gli economisti di BofA Global Research.Con queste previsioni "su cosa potrebbe accadere oltre luglio - si legge in una nota - Ma, come ci aspettavamo, non l'ha fatto ".Viene fatto notare che la numero uno della BCE è stata abbastanza attenta a non parlare di "several hikes". Ciò potrebbe riflettere "su cosa fare dopo luglio,in alcuni dei driver delle nuove previsioni o, probabilmente, entrambi"."Per noi èpresentare queste previsioni e non essere disposti a segnalare un po' più di quanto abbiamo sentito - sottolinea BofA - In fin dei conti, dati i prezzi di mercato per il tasso di riferimento, l'inflazione non raggiunge l'obiettivo entro la fine del 2025, vale a dire che non è previsto un inasprimento sufficiente per riportare l'inflazione all'obiettivo in un lasso di tempo ragionevole".