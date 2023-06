Datalogic, Intesa: più visibilità a investitori con ingresso in Euronext Tech Leaders

Datalogic

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'è "" a, considerando "i suoi oltre 50 anni di attenzione all'innovazione, capacità di anticipare le tendenze ed evolversi attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate". Lo affermano gli analisti diin una nota, dopo che ieri è stato annunciato l'ingresso Datalogic, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, nell' iniziativa dedicata alle società ad alta crescita e leader nel settore tecnologico."Entrando in questo segmento, Datalogic dovrebbee valorizzazione dei titoli tecnologici europei, che generalmente sono in ritardo rispetto ai player americani", sottolinea Intesa Sanpaolo.Euronext Tech Leaders è composta da, che devono soddisfare una: tra gli altri, essere qualificata come azienda tecnologica, una capitalizzazione di mercato superiore a 300 milioni di euro e, nel caso di una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro, un CAGR dei ricavi negli ultimi 3 anni superiore al 5% per le società con ricavi superiori a 500 milioni di euro, superiore al 10% per le società con ricavi compresi tra 100 e 500 milioni di euro e superiore al 20% per le società con ricavi inferiori a 100 milioni di euro.