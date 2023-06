Edison inaugura la nuova centrale termoelettrica pronta anche per l'idrogeno

Edison

(Teleborsa) -ha inaugurato la, la prima centrale termoelettrica di ultima generazione in Italia e tra le più efficienti al mondo.Grazie allala nuova centrale èspecifiche di ossidi di azoto fino al 70% e quelle di anidride carbonica fino al 30% rispetto alla media dell’attuale parco termoelettrico italiano ed è anchein miscela con il gas naturale.La centrale rappresenta unsul fronte dellaitaliano grazie a unache compensa l’intermittenza delle rinnovabili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal PNIEC.Il nuovo impianto è ildella centrale termoelettrica preesistente, realizzata nel 1964 e costantemente rinnovata nelle tecnologie, tanto da divenire nel 1992 ilealizzato in Italia.di cantiere hanno avuto una durata complessiva di, impiegando fino adurante le fasi di picco e, per un investimento complessivo di circaL’impianto ha unae un, il più alto reso disponibile oggi dalla tecnologia, e soddisfa il fabbisogno annuale equivalente di circa 2.000.000 di famiglie.