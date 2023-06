Ferrovial debutta su Euronext Amsterdam dopo trasferimento sede da Spagna

Ferrovial

(Teleborsa) - Il gigante spagnolo delle costruzioniha da oggi una, dopo un'operazione che ha visto una fusione inversa e ilnei Paesi Bassi per cercare di accelerare la quotazione negli Stati Uniti.Ad aprile l'assemblea dei soci ha approvato la proposta del CdA di Ferrovial di effettuare una riorganizzazione societaria mediante fusione transfrontaliera. La fusione comporta l'assorbimento dell'attuale società madre del gruppo Ferrovial da parte della sua controllata al 100%, Ferrovial International SE (, che è stata rinominataa seguito dell'efficacia della fusione).Ieri l'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) ha approvato il prospetto redatto in relazione alla richiesta di FISE di ammissione alla quotazione e negoziazione delle azioni su Euronext Amsterdam e sulle Borse valori spagnole. La decisione di Ferrovial di spostare la sua holding nei Paesi Bassi potrebbe avere un, emerge dal prospetto.Le azioni FISE su Euronext Amsterdam e sulle Borse valori spagnole hanno il simbolo "" e l'ISIN. Le azioni sono incluse negli indici IBEX 35 e IBEX 35 CONSTRUCCIÓN.