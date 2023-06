FMI vede "crescita modesta" Eurozona ma sostiene BCE e austerità fiscale

(Teleborsa) - "ha mostrato una notevoleall'indomani dell'invasione russa in Ucraina", ma l'attività economica si è indebolita e "l'inflazione, sebbene in graduale calo, rimane elevata". Al momento, l'Eurozona, ma "laper portare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo prefissato" ed "per allentare le pressioni inflazionistiche e ricostituire un margine di bilancio".E' questo il, al termine della consueta visita annuale degli esperti del Fondo monetario, che consigliano all'UE di proseguire anche unatesa alla realizzazione dellaed all'che si rivela strutturalmente debole."Una fedele(PNRR) - sostiene il Fondo - darebbe impulso alla crescita realizzando le necessarie riforme strutturali e gli investimenti. Le riforme dovrebbero essere attuate come previsto, anche se potrebbe essere necessaria unasulla tempistica deglise i paesi hanno vincoli sulla loro capacità di utilizzare i fondi".Per l'Istituto di Washington "uneconomica e di bilancio dell'UE (Patto di stabilità, Ndr) supporterebbe la sostenibilità di bilancio a lungo termine".A proposito dell'i, il Fondo ritiene che abbia raggiunto già un picco lo scorso anno, ma ilappare ancora molto lontano e verrà raggiuntoPer l'FMI "è probabile che lanell'Eurozona, dopo un significativo indebolimento registrato nella seconda metà di quest'anno", ma "l'incertezza sulle prospettive rimane elevata, con i rischi per la crescita orientati al ribasso e quelli per l'inflazione al rialzo".Quanto alle, il Fondo ritiene che "i recenti segnali di turbolenza dei mercati finanziari sottolineino lacontinuamente le vulnerabilità, aumentare ulteriormente lee completare l'architettura finanziaria dell'Unione"."Ildell'Eurozona - spiega l'Istituto - si è dimostrato, ma l'inasprimento delle condizioni finanziarie". Nel complesso, le banche dell'area dell'euro hanno solide posizioni patrimoniali e di liquidità e hanno beneficiato di profitti più elevati poiché il rendimento delle loro attività è aumentato più rapidamente del costo delle loro passività, ma si ritiene che "il deterioramento della qualità del credito possa erodere i profitti delle banche e potenzialmente ridurre il capitale. È pertantodelle banche laddove le banche registrano temporaneamente profitti elevati". Per l'FMI "anche le vulnerabilità nelrichiedono un attento monitoraggio e undello strumento di".