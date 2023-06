Intel debole nonostante annuncio impianto in Polonia

Intel

(Teleborsa) - Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente, nonostante la società di semiconduttori abbia annunciato unper nuovo impianto in Polonia Il sito creerà duemila posti di lavoro e garantirà altri migliaia di occupati nelle fase di costruzione della struttura e nell’alimentazione delle catene di fornitura. L’impianto dovrebbe essere operativo nel 2027.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,25 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,37. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,14.