Italia, export ancora in calo ad aprile su base mensile

(Teleborsa) - L'stima per il mese diuna flessione congiunturale per le(-1,7%) e una crescita per le(+5,3%). La diminuzionedell'export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, Ue (-1,5%) ed extra Ue (-2,0%).Nelfebbraio-aprile 2023, rispetto al precedente, l'export si riduce del 2,2%, l'import del 6,5%.Ad aprile 2023, l'export diminuiscedel 5,4% in termini monetari e segna una contrazione più ampia in volume (-10,3%). La riduzione dell'export in valore riguarda sia i mercati Ue (-5,7%) sia quelli extra Ue (-4,9%). L'import registra una flessione tendenziale del 12,3% in valore - molto più marcata per l'area extra Ue (-19,4%) rispetto all’area Ue (-5,6%) - , mentre in volume mostra un calo più contenuto (-4,8%).Alla flessione annuale dell'import, sottolinea l'Istat, contribuisce per un terzo il crollo degli acquisti digreggio dallaTra iche contribuiscono maggiormente allasi segnalano: metalli e prodotti in metallo (-20,1%), articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (-22,1%), prodotti della raffinazione (-31,7%) e sostanze e prodotti chimici (-14,7%). Aumentano su base annua le esportazioni di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+24,7%), autoveicoli (+30,1%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (+5,2%).Su base annua, iche forniscono ialla flessione dell’export nazionale sono: Germania (-8,7%), Belgio (-23,0%) e Regno Unito (-13,7%). Per contro, crescono le esportazioni verso Stati Uniti (+6,5%), Svizzera (+4,1%), Spagna (+3,6%) e Turchia (+8,6%).La stima delad aprile 2023 è pari a +318 milioni di euro (era -3.639 milioni ad aprile 2022). Il(-5.730 milioni) si riduce rispetto a un anno prima (-9.111 milioni), mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 5.472 milioni di aprile 2022 a 6.047 milioni di aprile 2023.Nel mese di aprile 2023 idiminuiscono dell'1,0% su base mensile e del 6,2% su base annua (era -2,6% a marzo).