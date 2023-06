La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,26%, a 34.408 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,22% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Positivo il(+1,2%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,27%).Il mercato si è quindi mosso positivamente all'indomani della decisione della Fed di lasciare i tassi invariati e dopo la diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici. Lasi è conclusa, come atteso, con, ma anche con una sorpresa hawkish per il picco dei tassi (consenso per più di un rialzo).Sul fronte macroeconomico, ledi maggio sono aumentate, contro attese per un calo, mentre laè diminuita nello stesso mese, contro aspettative per un leggero aumento. L'indice Empire della NY Fed è stato in miglioramento a maggio, mentre l'indice della Philadelphia Fed di giugno è sceso oltre le attese.(+1,55%),(+1,54%) e(+1,51%) sono stati iin buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,18%),(+2,79%),(+2,00%) e(+1,88%).(+3,75%),(+3,71%),(+3,66%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,02%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 59,2 punti)16:00: Indice NAHB (atteso 50 punti; preced. 50 punti)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,42 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (preced. 1,4 Mln unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -206,8 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,6%).