Mercati europei positivi mentre si valutano decisioni banche centrali

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo che ieri la ha segnalato che il rialzo dei tassi potrebbe essere più ampio di quanto scontato dai mercati. Nel comunicare il previsto aumento di 25 punti base dei tassi, che ha portato il tasso sui depositi al 3,50%, Francoforte ha anche alzato le proiezioni di inflazione core lungo tutto l'orizzonte previsionale, a fronte di revisioni al ribasso marginali delle proiezioni di crescita.e "probabilmente riflettono disaccordi". Secondo, la revisione inaspettata potrebbe essere dovuta a "opinioni divergenti tra la BCE, che ha preparato le previsioni di marzo, e (alcune delle) banche centrali nazionali incaricate dell'esercizio di giugno"., presidente della Bundesbank, ha affermato questa mattina che "potremmo aver bisogno diad alzare i tassi"., presidente della Banque Nationale de Belgique, ha detto che se l'inflazione core si mantiene al 5% nei prossimi mesi "continueremo ad aumentare".Sempre sul fronte della politica monetaria, la riunione della si è conclusa , come atteso,in atto, confermando gli obiettivi per il tasso overnight a -0,1% e per i rendimenti a 10 anni a zero, con un intervallo di fluttuazione fra -0,5% e +0,5%.Per quanto riguarda i, inla seconda lettura ha confermato che l'è calata a maggio, al 7,6% (+0,3% m/m) dall'8,2% di aprile sulla misura nazionale e all'8% (+0,3% m/m) dall’8,7% sull'armonizzato. L'Eurostat ha invece comunicato che l'inflazione dell'a maggio è stata confermata al +6,1% su anno, e che è aumentato il costo del lavoro nella Zona Euro durante il primo trimestre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. Lieve aumento dell', che sale a 1.965,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,69 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +152 punti base, con ilche si posiziona al 3,99%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,08%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,48% a 27.864 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.019 punti. In denaro il(+0,74%); come pure, leggermente positivo il(+0,6%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,65%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,26%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,84%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,74%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.Tra i(+2,28%),(+2,21%),(+2,10%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.