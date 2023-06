Mercati europei positivi nonostante previsioni hawkish della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari, dopo che ieri la ha segnalato che il rialzo dei tassi potrebbe essere più ampio di quanto scontato dai mercati. Nel comunicare il previsto aumento di 25 punti base dei tassi, che ha portato il tasso sui depositi al 3,50%, Francoforte ha anche alzato le proiezioni di inflazione core lungo tutto l'orizzonte previsionale, a fronte di revisioni al ribasso marginali delle proiezioni di crescita. Secondo BofA e "probabilmente riflettono disaccordi"., presidente della Bundesbank, ha affermato questa mattina che "potremmo aver bisogno diad alzare i tassi".Sempre sul fronte della politica monetaria, la riunione della si è conclusa , come atteso,in atto, confermando gli obiettivi per il tasso overnight a -0,1% e per i rendimenti a 10 anni a zero, con un intervallo di fluttuazione fra -0,5% e +0,5%.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, inla seconda lettura ha confermato che l'è calata a maggio, al 7,6% (+0,3% m/m) dall'8,2% di aprile sulla misura nazionale e all'8% (+0,3% m/m) dall’8,7% sull'armonizzato.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,095. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.962,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,68 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +152 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,03%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,59%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,67%.Seduta in rialzo per, con il, che avanza a 27.899 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.050 punti. Poco sopra la parità il(+0,67%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,36%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,37%.avanza del 2,38%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,61%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,54%.Debolezze su, che scambiano vicino alla parità.Al Top tra le azioni italiane a(+2,19%),(+2,13%),(+2,12%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,50%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.