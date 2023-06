Pitti Immagine Uomo, Felloni (Federmoda): "maggiore attenzione al fashion retail"

(Teleborsa) - “L’edizione estiva del, che ha accolto l’, ha confermato la propria leadership internazionale della Moda uomo all’insegna dello stile, ricerca, innovazione e sostenibilità”. Così il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio,“Pitti – prosegue Felloni – è un fondamentale momento didelle relazioni tra produttori e operatori commerciali che, come trama e ordito, s’intrecciano per dar vita ad un tessuto pregiato e resistente. Durante questa, interprete dei cambiamenti del lifestyle, design e sostenibilità, i Presidenti provinciali di Federazione Moda Italia-Confcommercio si sono confrontati sul presente e soprattutto sul futuro del retail anche alla luce degli aumenti dei prezzi dellache rischiano di rallentare la ripartenza dei consumi. Dal monitoraggio mensile delle vendite dei prodotti di moda effettuato sulleemerge un positivo andamento nel I trimestre 2023 (a gennaio +8,9%; a febbraio +5,3%; a marzo + 8,7%), ma dopo il calo medio del 3,5% ad aprile è seguito un -9,8% di maggio sullo stesso mese dell’anno scorso. Un dato condizionato daltroppo freddo per la stagione e soprattutto per l’che ha colpito parte dell’e soprattutto la, anche con perdite in alcune zone superiori al 50% che hanno inciso sulla media nazionale”.“Occorre, da un lato, una sempre maggiortra produttori/fornitori,e retail per trovare soluzioni adeguate; dall’altro che il Governo ascolti le istanze della categoria, come ribadito dalla nostra Assemblea. In particolare serve un intervento urgente sulle locazioni commerciali come, ad esempio, un credito d’imposta del 30% oppure lasugli affitti commerciali condizionati all’obbligo di una congrua riduzione dei canoni di affitto dopo accordo specifico tra locatore e conduttore. Inoltre, abbiamo chiesto un ‘bonus moda’, come quelli già sperimentati per automobili e arredamento, a seguito della consegna nei negozi di moda di prodotti usati dai consumatori. Con la recente approvazione del Consiglio dei Ministri del, Federazione Moda Italia auspica un'aliquota Iva agevolata del 10% sui prodotti di moda sostenibili e made in Italy”.