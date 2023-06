Positivo il Mercato americano

Virgin Galactic

(Teleborsa) - Wall Street prosegue in cauto rialzo nella settimana in cui la banca centrale americana ha deciso di lasciare i tassi invariati, ma ha avvertito su altri rialzi nel corso dell'anno. Sul listino americano si è messo in evidenza il titolodopo l'annuncio del suo primo volo spaziale commerciale suborbitale.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 4.439 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,31%),(+0,54%) e(+0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,73%),(+1,44%),(+1,41%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,71%),(+1,89%),(+1,86%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,56%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.