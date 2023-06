SACE, Frezza: "Offriamo alle imprese relazioni e strumenti per crescere"

(Teleborsa) - "; questo è quello che noi di SACEche vogliono con noi crescere in maniera sostenibile sui mercati esteri". E' quanto ha spiegato, Chief Marketing and Sales PMI di, a margine del suo intervento alla 32esima Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero riunite ad Ascoli Piceno fino al 20 giugno.e, in linea con il nostro Piano Industriale, lo facciamo insieme a tutti gli attori del Sistema Paese, anche grazie alla preziosa, vere e proprie case del Made in Italy nel mondo"."Il nostro obiettivo ènel nostro ecosistema digitale, uno spazio virtuale in cui le imprese possano trovare tutte le soluzioni per una loro. E mi riferisco non solo all’offerta assicurativo-finanziaria di SACE e alle tante iniziative di accompagnamento che abbiamo sviluppato per supportare le PMI precisa Frezza - ma anche ai prodotti e servizi dei nostri partner. Perché solo mettendo a fattor comune le nostre expertise e solo lavorando insieme raggiungeremo l’obiettivo di creare benessere per la comunità".