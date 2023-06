Somec, commessa da 23 milioni di dollari a New York

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la propriasi è aggiudicata unarelativa ad un edificio di 34 piani a New York. I lavori riguardano oltre 12 mila metri quadrati di facciate continue di un nuovo edificio a destinazione uffici a Manhattan, a poca distanza dal Madison Square Garden.Il contratto ha unche supera i, con l'installazione finale delle facciate prevista per il terzo trimestre 2024."Questa commessa, ottenuta in una delle aree più attrattive di Manhattan, ci riempie di orgoglio - ha commentato il- Da inizio anno ad oggi Fabbrica si è aggiudicata nuovi ordini per più di 69 milioni di dollari, a dimostrazione della bontà del nostro posizionamento su progetti edilizi di prestigio e soluzioni architettoniche su misura, in cui l'eccellenza del nostro servizio e la credibilità acquisita presso i committenti fanno la differenza".