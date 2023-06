Tassi BCE: ecco quale sarà l'impatto su famiglie e imprese

(Teleborsa) -avrà ancora un, sotto forma di aumento della rata dei mutui, che va ad aggiungersi al caro vita ed al caro bollette. Un impatto chese confrontato con i valori del 2021, prima che iniziasse il ciclo senza fine d aumenti, che non si fermeranno neanche a luglio.A questo punto ci si attende un completo, un riferimento per i mutui a tasso variabile, ai tassi praticati dalla BCE: negli ultimi giorni, lera già arrivato al 3,33% e potrebbe salire ancoramentresi è già portato al 3,52% ed è destinato ad aumentareDi quiche, facendo due calcoli, ha stimato un, che non p isolato e va ad aggiungersi ai precedenti, determinando un salasso per le famiglie.Considerata una fascia media didi importo, ossia l’importo più richiesto in Italia da chi accende un finanziamento per l’acquisto di una casa, ed una durata di 25 anni, Codacons stima che lasia destinata ad. Se questi si aggiungono a tutti gli incrementi imposti dalla BCE a partire dallo scorso anno, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile,, risulterebbe in, con ripercussioni sulle famiglie compreseL'aumento dei tassi sta naturalmente avendoche sulla richiesta di finanziamenti delle imprese, che frena all'aumentare del costo. "Ciò che rileviamo come CRIF è una continua contrazione della domanda di mutui immobiliari, che a maggio di", afferma Simone Capecchi, Executive Director di CRIF, aggiungendo "notiamo che l’atteggiamento prudente di chi li sottoscrive si ripercuote anche sull’importo medio che si contrae del -2,4%, per un valore pari a 143.390 euro".Leinvece si sono, registrando nel primo trimestre unper le imprese individuali ed un -2,4% per le società di capitali. Ciò accade perché le imprese hanno costi non rinviabili e un bisogno di liquidità permanente, ma c'è comunque una situazione di difficoltà. Ilper la prima volta dopo 10 anni, anche se va detto che al momento resta contenuto intorno al 2%.