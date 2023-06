Turismo, si punta sul vivo interesse del Sud-Est Asiatico

(Teleborsa) -grazie alla partecipazione esclusiva ad alcune delle più importanti fiere dell'area.partecipa per la prima volta alla principale fiera del turismo, la(BBTF), che si svolge fino al 17 giugno 2023, dove sono presenti buyers provenienti principalmente dal Sud Est Asiatico, Farà il bis con la, la fiera dedicata al settore del turismo del lusso di"La Penisola punta a battere le competitor europee anche diversificando e. Uno degli obiettivi dell’Agenzia del turismo italiana è attrarre sempre di più viaggiatori da aree in crescita", affermano a presidente e ceo Enitla direttrice marketing, spiegando che occorre "direttamente nei Paesi di provenienza e orienta l’offerta promuovendo le relazioni tra tour operator di tutto il mondo come acquirenti e collegandoli con i fornitori del turismo come venditori". Per fare tutto questo - affermano - occorre unache lavori sulla reciprocità e"che guarda con affezione e interesse all’Italia" ed è passato in pochi anni da 577 mila notti e 98 milioni di euro di investimenti a oltrecon un lieve depotenziamento della. Per questo Enit punta a sviluppare un’offerta turistica attrattiva che va riposizionata sul mercato internazionale per accrescere nuovamente e sempre di più flussi e spesa sui quali ha inciso la pandemia contraendo il mercato.